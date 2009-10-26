Число жертв двойного теракта в Багдаде достигло 147 человек

По уточненным данным, в результате двойного теракта в центре Багдада погибли по меньшей мере 147 человек, еще 721 человек получили ранения, передает Associated Press.

Ранее сообщалось о 136 погибших, 520 раненых.

Два заминированных автомобиля практически одновременно взорвались сегодня утром в административном центре иракской столицы, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Первый взрыв прогремел у Министерства юстиции Ирака, второй - у здания региональной администрации Багдада. К району, где были совершены теракты, примыкает так называемая "зеленая зона" - хорошо охраняемый квартал, в котором располагаются дом правительства Ирака и посольство США.

Сегодняшние теракты в Багдаде - одни из крупнейших в Ираке в этом году. 19 августа 2009г. в результате взрывов у зданий МИД и Министерства финансов Ирака погибли около 100 человек, сотни получили ранения.