Ющенко и Путин обсудили, что делать с Приднестровьем

Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН считают, что есть все основания возобновить переговоры по Приднестровскому конфликту в формате «5+2».

Об этом на пресс-конференции по результатам заседания межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, в ходе встреч обсуждались перспективы сотрудничества России и Украины на международной арене. В частности, говорилось об урегулирования Приднестровского конфликта.

«Я хотел бы сказать, что за последние месяцы, как мы считаем, есть определенный прогресс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что удалось внедрить таможенный режим, который максимально детинизирует ситуацию на границах, с другой стороны удалось возобновить пассажирское сообщение между Россией, Украиной, Приднестровьем, Молдавией.

«Мы считаем, что на сегодняшний день есть все основания говорить о перспективах возобновления переговорного процесса «5+2» - это очень важно», - сказал Президент Украины.