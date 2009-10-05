Украина на 85-м месте по развитию человеческого потенциала

Украина занимает в рейтинге по развитию человеческого потенциала 85-е место, и по сравнению с 2005 годом ухудшила свой показатель на семь позиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Отчете по человеческому развитию 2009 «Преодоления препятствий: человеческая мобильность и развитие», обнародованному сегодня в Киеве комиссией Программы развития ООН.

В отчете, в частности, представлен рейтинг стран по Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП), в его расчетах использованы три показателя: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень образованности. В нынешнем году ИРЧП был рассчитан для 182 стран – по статистическим данным по состоянию на 2007 год, собранной Агентствами ООН и другими международными организациями. К рейтингу 2007 года добавились три страны: Андорра, Лихтенштейн (впервые) и Афганистан (впервые с 1996 года). Показатели Индекса развития человеческого потенциала базируются на информации 2007 года – они не отображают последствия глобального экономического кризиса, который, как ожидается, значительно повлияет на достижения в отрасли человеческого развития многих стран мира, отмечают в ООН.

В этом рейтинге Украина заняла 85-е место. В соответствии с отчетом, самый высокий Индекс развития человеческого потенциала в Норвегии, за ней идут Австралия и Исландия. Из ближайших соседей Украины, например, Беларусь заняла 68-е места, Россия – 71-е. 84-е место у Армении, а 86-е занял Азербайджан.

Отчет 2009 посвящен проблемам миграции, сообщил на пресс-конференции постоянный представитель программы в Украине Оливье АДАМ. Впервые авторы отчета обстоятельно проанализировали миграцию – внутреннюю и международную – с точки зрения людей: мигрантов, их семей, общин, из которых они поехали, и в которых они живут и работают, добавил он.

Представители программы, сославшись на данные Государственного комитета статистики Украины, сообщили, что в 2008 году количество мигрантов - лиц, которые с целью трудоустройства перемещаются в пределах Украины и выезжают за границу, составляло 1 млн. 406,6 тыс. человек. Главные причины, по данным отчета ООН, – низкая заработная плата и неблагоприятные экологические условия.

Как сообщила на пресс-конференции начальник Управления политики занятости и трудовой миграции Министерства труда и социальной политики Украины Татьяна ПЕТРОВА, "сегодня более 1,5 млн. украинцев выехали за границу в поисках работы, поскольку основными причинами в Украине остаются низкий размер зарплаты и отсутствие рабочих мест". По ее словам, в 2008 году каждый пятый украинец рассматривался как потенциальный мигрант, а 41% населения не удовлетворен уровнем жизни. “Для облегчения ситуации” в этом году создана Государственная миграционная служба, отметила Т.ПЕТРОВА.

По данным отчета, сегодня в Украине находятся 12 тысяч иностранцев, больше всего - из России, Польши, Китая и Вьетнама. По прогнозам отчета, в ближайшие два года – в случае благоприятных экономических условиях – ситуация не изменится.

При этом в отчете отмечается, что большинство мигрантов не пересекают международные границы, а меняют местожительство в пределах собственной страны. По данным ООН, численность внутренних мигрантов составляет 740 миллионов лиц, что почти в четыре раза превышает количество международных мигрантов. Среди последних менее 70 миллионов переезжают из развивающихся стран в развитые страны. Например, лишь 3% африканцев проживают за пределами страны происхождение. Большинство из 200 миллионов международных мигрантов на планете переехали из одной развивающейся страны в такую же другую или из развитой страны в другую развитую страну.

Представители программы также отметили “позитивные стороны” миграции: в 2007 году денежные переводы мигрантов составляли 370 млрд. дол. США в мире. Из них в регион стран СНГ поступило около 16 млрд. дол. США, а в Украину – 4,5 млрд. дол. Кроме того, исследования показали, что прибыль мигрантов из самых бедных стран, переехавших в развитую страну, в среднем в 15 раз больше их прибыли на родине, показатель охвата их детей средним школьным образованием вдвое выше, а детская смертность в 16 раз ниже.