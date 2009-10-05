Грузия согласна на посредничество Украины на переговорах с Россией

Тбилиси не против посредничества на переговорах между Грузией и Россией, если Россия будет готова к конструктивному диалогу.

Как сообщает Газета.Ru, об этом сегодня заявил министр иностранных дел страны Григол ВАШАДЗЕ.

По заявлению главы внешнеполитического ведомства, Грузия приветствует возможность выполнения Украиной роли посредника, если Россия когда-нибудь будет готова конструктивно говорить со своим соседом.

Украинская сторона ранее сделала заявление о готовности взять на себя роль посредника между Грузией и Россией в вопросе урегулирования отношений.