"Россия может обеспечить безопасность Украине лучше, чем любое НАТО"

Депутат Государственной думы России Илья ПОНОМАРЕВ (фракция «Справедливая Россия») считает, что сегодня рано ставить вопрос о выводе Черноморского флота РФ с территории Крыма.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я считаю, что прошло недостаточно времени, чтобы думать о конкретных механизмах ухода или сохранения ЧФ РФ в Крыму. Думаю, что ситуация еще тысячу раз может поменяться», - сказал И.ПОНОМАРЕВ.

По его мнению, сохранение присутствия ЧФ РФ в Крыму соответствует интересам и Украины, и России.

«Мне кажется, что Россия и Украина – это братские страны. В условиях нормального руководства с обоих сторон Россия сможет обеспечить безопасность Украине лучше, чем любое НАТО», - сказал он. При этом он добавил, что в такой ситуации вопрос о выводе флота вообще не ставился бы.

«Сейчас могут быть сложные отношения, которые вызваны личными симпатиями и антипатиями конкретных политиков, но не думаю, такая ситуация продлиться достаточно долго. Рано или поздно в обеих странах придут к власти ответственные политики, которые будут понимать, что подавляющее большинство наших стран - за дружбу», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая перед членами Совета внешних отношений в Нью-Йорке, выразил надежду, что Россия выведет свой Черноморский флот из Крыма до 28 мая 2017 года.

Президент напомнил, что, в соответствии с Конституцией, на территории Украины не могут размещаться военные базы иностранных государств. В то же время он считает, что соглашение, подписанное с Россией в 1997 году относительно базирования ЧФ на территории Украины, было вызвано тем, что флот невозможно было вывести в сжатые сроки. “Надеюсь, что слово России будет выполнено, и флот до 28 мая 2017 года будет выведен”, - сказал Президент Украины.

Со своей стороны Украина, по словам В.ЮЩЕНКО, готова к диалогу с Россией по всем проблемным моментам пребывания и условий вывода ее флота с территории Украины. “Надеюсь, что мы найдем понимание в этом вопросе, но в основе будет Конституция Украины”, - сказал Президент.