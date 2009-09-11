Ющенко выразил соболезнования Президенту Турции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Абдуллаху ГЮЛЮ в связи с гибелью людей в результате наводнений и ливней.

«В Украине с глубокой грустью восприняли весть о событиях в провинциях Стамбул и Текирдаг, где в результате ливней и наводнений погибли и ранены десятки турецких граждан», – говорится в телеграмме, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Разделяя горе, которого принесла стихия, В.ЮЩЕНКО просит передать от имени народа Украины и от себя лично глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем потерпевшим.

«Хочу заверить Вас, господин Президент, что Украина готова протянуть руку помощи дружественной Турции в ликвидации последствий природной стихии», – подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, наводнение в Стамбуле и провинции Текирдаг унесло жизнь более 30 человек, есть исчезнувшие без вести, причинен большой материальный ущерб.