Путин: на выборах-2012 мы с Медведевым конкурировать не будем

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что у них с действующим президентом Дмитрием Медведевым не будет конкуренции на выборах главы государства в 2012 году, как и в 2008-м, сообщил РИА Новостиучастник клуба "Валдай", директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон) Николай Злобин.

Путин в пятницу провел традиционную встречу с участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", организованного в 2004 году РИА Новости совместно с Советом по внешней и оборонной политике (СВОП), газетой The Moscow News, журналами "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

"На вопрос, будут ли они конкурировать на выборах 2012 года, он (Путин) ответил встречным вопросом: "А мы разве конкурировали в 2008-м? Вот и в 12-м конкурировать не будем. Мы договоримся, потому что мы люди одной крови и одних политических взглядов", - рассказал Злобин.

Медведев был избран президентом на выборах в марте 2008 года и вступил в должность 7 мая прошлого года, сменив на этом посту восемь лет возглавлявшего Россию Путина. Президентские полномочия Медведева заканчиваются в мае 2012 года.

По словам политолога, Путин отметил, что, когда подойдет время, они с Медведевым "вместе подумают", исходя из реалий 2012 года, политических планов, расклада политических сил, положения "Единой России".

"На меня произвело самое большое впечатление, что Владимир Путин сказал, что он комфортабельно себя чувствует с тем объемом власти, который имеет как глава правительства РФ. Он не конкурирует в этом с президентом Медведевым", - сказал собеседник агентства.

"Правительство обладает огромными полномочиями по Конституции, а все остальное - это вопрос личных амбиций, которых у нас друг против друга нет", - привел политолог слова Путина.