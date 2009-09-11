Польский эксперт: Россия стремится продемонстрировать силу

Российская Федерация изменениями в Закон «Об обороне», которые предусматривают мобильное использование войск за пределами территории РФ, стремится продемонстрировать свою силу и готовность ее использовать в случае возможных международных конфликтов.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик из Collegium Civitas Олаф ОСИЦА.

Эксперт назвал нормальной практикой изменения в законодательство, которые бы позволяли использовать Вооруженные силы за пределами государства, отметив, что в случае России данный закон вызывает негативные комментарии из-за ее непростых отношений с государствами-соседями.

Он отметил, что, например, европейские государства принимают подобные законы для участия в мобильных операциях НАТО.

«Если бы РФ была страной, которая имеет мирные и добрососедские отношения со всеми соседями, то это решение не вызвало бы большого резонанса», - сказал эксперт.

О.ОСИЦА сказал, что не стоит ждать реакции США или ЕС на эти изменения российского законодательства, поскольку это суверенное право властей РФ определять правила использования своих войск.

Аналитик высказал мнение, что может быть «очень много разных причин» внесения изменений в данный закон, не исключив, что одной из них является желание российского Президента Дмитрия МЕДВЕВЕВА усилить свои позиции.

Эксперт отметил, что, по некоторым данным, военную кампанию РФ в Грузии в августе 2008 года в действительности инициировал не российский Президент.

«Часть аппарата в Кремле приняла это решение за спиной МЕДВЕДЕВА, чтобы ослабить его позицию», - сказал он.

О.ОСИЦА отметил, что благодаря военному конфликту с Грузией россияне укрепили свою «политическую силу», не исключив, что в будущем им удастся избежать военной кампании, добившись поставленных целей лишь «игрой мышц».

Аналитик сказал, что сейчас рановато говорить о возможной реализации «грузинского» сценария в украинском Крыму, отметив, что «любая военная акция РФ в Украине имела бы намного более серьезные последствия» для россиян.

«Сейчас рано об этом говорить. Нужно наблюдать, какие дальнейшие шаги за этим последуют», - сказал он.

О.ОСИЦА отметил, что в любом случае возможному конфликту будет предшествовать обострение политической дискуссии.

«До этого (военного конфликта) еще далеко, если вообще об этом речь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Д.МЕДВЕДЕВЫМ поправки к Закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражение нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь украинская сторона выразила обеспокоенность по поводу законопроекта о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.