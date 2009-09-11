Россия будет строить немецкие подлодки?

Министерство обороны России рассматривает возможность лицензионного производства подлодок немецкой разработки проекта 212 для обновления флота дизель-электрических субмарин ВМФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в военном ведомстве. Агентство подчеркивает, что строительство российских неатомных подлодок пока идет с отставанием от графика, а немецкие субмарины аналогичного класса сегодня считаются лучшими в мире.

Как отмечает источник, ввод в строй головной подлодки "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" откладывается из-за серьезных проблем. Еще две субмарины этого проекта "Кронштадт" и "Севастополь", заложенные в 2005 и 2006 годах, пока не спущены на воду. Планировалось, что они заменят корабли проекта 877 "Варшавянка" советской постройки, но смогут ли разработчики решить технические сложности без изменения их характеристик, пока неизвестно.

Рассматривается возможность установки на некоторые подводные лодки малогабаритных ядерных реакторов, которые дадут им преимущества атомных без существенного увеличения размеров и стоимости. Такой реактор, как отметил источник агентства, может быть установлен на подлодке проекта 677 и опытной Б-90 "Саров". На ней же испытывается энергетическая установка "Кристалл-27" с электрохимическим генератором.

Вместе с тем, как подчеркивает агентство, немецкие подводные лодки уже имеют энергетическую установку с таким генератором, значительно увеличивающим продолжительность плавания под водой, а российский флот сегодня срочно нуждается в новых субмаринах такого класса.

Подводные лодки проекта 212, отмечает Лента.ру, разработаны немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) по заказу ВМС Германии. Они стоят на вооружении с 2005 года. На их базе также создан экспортный вариант субмарин проекта 214. Их заказчиками являются Греция, Южная Корея, Турция и Португалия.