Миллионы гектаров посевов погибли в Китае от засухи

Глава Госсовета Китая Вень Цзябао призвал умножить усилия по борьбе с засухой, передает информационное агентство Синьхуа. Это заявление китайский лидер сделал во время инспекционной поездки по Автономному региону Внутреняя Монголия, пораженному засухой.

Вень Цзябао призвал государственные власти уделить значительно больше внимания проблеме обеспечения крестьян водой во время всех сезонов, запланировать и провести для этого необходимые ирригационные работы, а также ввести режим экономии воды.

В этом году, некоторые районы Китая испытывают сильнейшую засуху. В соответствии с данными властей этой страны, из-за недостатка воды погибли около 12,7 млн гектаров посевов, что на 30-40% больше, чем в прошлые периоды.