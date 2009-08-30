Партия Меркель теряет большинство в Сааре и Тюрингии

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель, по предварительным данным, лидирует на выборах в ландтаги (местные парламенты) федеральных земель Саар, Тюрингия и Саксония, однако теряет абсолютное большинство в Сааре и Тюрингии. Об этом свидетельствуют результаты exit-poll, вышедшие на немецком телевидении после голосования. При этом в Саксонии для партии А.Меркель складывается более удачная картина - здесь христианским демократам, по-видимому, удастся сформировать парламентскую коалицию со Свободными демократами, сообщает Associated Press.

Выборы в ландтаги трех федеральных земель, состоявшиеся сегодня, рассматриваются как репетиция всеобщих выборов в бундестаг, которые пройдут в Германии 27 сентября с.г., уточняет РосБизнесКонсалтинг.