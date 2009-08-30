Уго Чавес: российских военных баз в Венесуэле нет и не будет

Российских военных баз на венесуэльской территории нет и не будет, заявил президент Венесуэлы Уго Чавес на чрезвычайном саммите Южноамериканского союза наций (УНАСУР). На саммите президенты стран УНАСУР (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор) обсуждают целесообразность планируемого размещения военнослужащих США на семи базах в Колумбии.

"США блокируют продажу нам запасных частей для военной техники. Поэтому мы обращаемся за поддержкой в Москву и Пекин. Но в Венесуэле нет и не будет ни российских, ни китайских военных баз", - сказал Чавес.

По его словам, "наличие на колумбийской территории американских баз, обеспечивающих мобильность на случай войны, вызывает большое беспокойство в Венесуэле".

Он предложил президенту Колумбии Альваро Урибе срочно предоставить Совету обороны УНАСУР полный текст готового к официальному подписанию договора о сотрудничестве в области обороны и безопасности между этой южноамериканской страной и США.

Альваро Урибе заверил, что в двустороннем договоре с США речь идет о "практической помощи" в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркотерроризмом. По его словам, присутствие американских военных в Колумбии не несет угрозы интересам соседних государств. Колумбийский лидер также предложил провести тщательное расследование случаев незаконных поставок вооружений наркотеррористам в регионе.

Накануне саммита колумбийская пресса указывала, что, возможно, на нем будут предоставлены свидетельства "попыток боевиков РВСК закупить ракеты класса "земля-воздух" российского производства".

"Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) - леворадикальная повстанческая группировка, которая с 1964 года ведет с правительством войну "за построение Новой Колумбии, общества социальной справедливости и равенства". Одним из источников дохода боевиков считается торговля наркотиками. США и Евросоюз внесли РВСК в список террористических организаций.

РИА "Новости"