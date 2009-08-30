В Японии - парламентские выборы

В Японии сегодня проходят парламентские выборы.

Ожидается, что правящая Либерально-демократическая партия премьера Таро АСО уступит большинство мест оппозиционной Демократической партии. Лидер демократов Юкио ХАТОЯМА пообещал избирателям больше внимания уделить социальной поддержке, а также в большей мере ориентировать политику страны на азиатских соседей, чем на США, передает радио «Свобода».

На 480 депутатских мандатов претендуют 1374 кандидата. Если одной из партий удастся обеспечить себе простое большинство в парламенте (241 место), то она сможет сформировать правительство. Подсчет бюллетеней начнется сегодня вечером после закрытия избирательных участков, а официальные результаты выборов ожидаются в понедельник 31 августа.