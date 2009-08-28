Российский офицер получил 6 лет за шпионаж в пользу Грузии

Заместителя командира одной из войсковых частей Северо-Кавказского военного округа Михаила ХАЧИДЗЕ приговорили к шести годам лишения свободы за шпионаж в пользу Грузии. Об этом сообщает Лента.ру.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал М.ХАЧИДЗЕ виновным в государственной измене и лишил его звания подполковника. По данным агентства ИТАР-ТАСС, при вынесении приговора суд учел такие смягчающие обстоятельства, как наличие малолетних детей, раскаяние и сотрудничество со следствием.

Суд счел доказанным, что с осени 2007 года М.ХАЧИДЗЕ занимался сбором информации о боеготовности российских частей и о своих сослуживцах для грузинских спецслужб. Многие из сведений, переданных подполковником грузинской стороне, составляли государственную тайну. За информацию шпиону заплатили как минимум 2 тыс. долларов. Летом 2008 года подполковник был задержан сотрудниками ФСБ.