Скотланд-Ярд знает, где именно был отравлен Литвиненко

Следствие по делу Александра Литвиненко пришло к выводу, что бывший подполковник ФСБ был отравлен в баре Pine Bar гостиницы Millennium Hotel, где он встречался с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, пишет в пятницу газета The Times.

У всех семи сотрудников персонала, работавших в баре 1 ноября, взятые пробы показали положительный результат на полоний-210 - радиоактивное вещество, приведшее к смерти Литвиненко. Представители министерства здравоохранения пытаются срочно связаться с 250 посетителями, побывавшими в людном заведении в тот вечер.

Pine Bar популярен среди предпринимателей и иностранцев, останавливающихся в пятизвездочном отеле в Гросвенор-сквере. Многие из иностранцев, побывавших там в день отравления Литвиненко, уже вернулись домой, поскольку ранее власти сообщили об отсутствии риска для их здоровья.

Специалисты по здравоохранению были удивлены тем, что уровень радиации, обнаруженный у семерых сотрудников бара, близок дозе облучения, полученной вдовой Александра Литвиненко Мариной. Как заявил представитель Минздрава Пэт Труп (Pat Troop), краткосрочного риска для здоровья работников заведения нет, а в долгосрочной перспективе существует "очень маленькая" опасность заболеть раком.

Представитель министерского отдела по радиационной защите Майкл Кларк (Michael Clark) в четверг вечером высказал предположение, что политэмигрант был отравлен облученной сигаретой или напитком.

Мельчайшее количество полония-210, попавшее в стакан Литвиненко, могло стать причиной мучительной смерти, которая постигла его в лондонской больнице три недели спустя. Испарения, исходящие из отравленного токсичным изотопом напитка, могли попасть в дыхательные пути всех находившихся в баре. В большей степени это сказалось на двух российских спутниках погибшего и работниках заведения, поскольку они пробыли в помещении дольше всех.

По версии следствия, отравленный напиток был изготовлен в одном из гостиничных номеров. Значительные следы полония были обнаружены в комнате на четвертом этаже отеля, в котором останавливался некий россиянин.

Полицейские предполагают, что 1 ноября убийца выслеживал свою жертву в городе и сначала попытался исполнить задуманное в суши-баре Itsu на Пикадилли, где также были обнаружены обильные следы радиации. Следы полония были обнаружены в итальянском консультанте по вопросам безопасности Марио Скарамелле, с которым Литвиненко встречался в суши-ресторане.

Частицы полония-210 были обнаружены во всех местах, которые бывший сотрудник ФСБ посетил после Millennium Hotel.

Лента.ру