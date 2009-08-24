Большинство немцев ожидают смены правительства

Большинство немцев полагает, что после выборов в Германии поменяется правительство. Однако они уверены в том, что федеральным канцлером останется Ангела Меркель.

Большинство немцев ожидает изменения состава правительства после выборов в бундестаг 27 сентября.

Согласно опросу, проведенному социологическим институтом Emnid по заказу газеты Bild am Sonntag, 54 процента немцев полагают, что после выборов в Германии будет сформировано правительство, состоящее из членов ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) – так называемая "черно-желтая коалиция"..

Лишь 23 процента опрошенных верят в сохранение ныне правящей "большой коалиции". И лишь 9 процентов полагают, что в Германии будет сформирована "светофорная коалиция" в составе СДПГ, СвДП и "зеленых".

Немцы также считают, что шансы на победу у социал-демократов и их кандидата в федеральные канцлеры Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) весьма низки. Около двух третей опрошенных уверены в том, что СДПГ не удастся получить больше 30 процентов голосов. С этим согласно и большинство электората самих социал-демократов (54 процента).

Лишь 12 процентов респондентов верят в то, что Штайнмайер сможет стать следующим федеральным канцлером. 81 процент убежден в том, что нынешний канцлер Ангела Меркель (ХДС) останется на второй срок.

И все же, несмотря на ожидаемую победу Меркель, подавляющее большинство немцев не верят в триумф блока ХДС/ХСС. Две трети опрошенных полагают, что христианским партиям не удастся осуществить свою цель и набрать более 40 процентов голосов.

Deutsche Welle