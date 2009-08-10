Во Владивостоке в шасси самолета Airbus А320 обнаружен труп
08:59, 10 августа 2009Мир
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Личность погибшего не установлена
В аэропорту Владивостока в техническом отсеке шасси самолета авиакомпании "Владивосток Авиа" обнаружен труп. Как сообщили в пресс-службе "Владивосток Авиа", труп был обнаружен во время послеполетного осмотра самолета Airbus А320, выполнившего рейс N486 по маршруту Иркутск-Хабаровск-Владивосток. Сотрудники авиакомпании заметили часть кисти руки, зажатую между створками гондолы левой стойки шасси. При вскрытии ниши шасси было обнаружено тело мужчины.
В настоящее время органы транспортной прокуратуры и МВД РФ проводят на месте следственные мероприятия. Личность погибшего до сих пор не установлена.
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