Украина держит курс на НАТО

Вр.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ заверил нового Генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА в неизменности курса Украины на достижение критериев членства в Альянсе в рамках реализации первой Годовой национальной программы Украина-НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом говорится в письме В.ХАНДОГИЯ А.РАСМУССЕНУ в связи с началом его деятельности в должности Генсека Альянса.

В.ХАНДОГИЙ также выразил надежду на активную поддержку Генеральным секретарем евроатлантических стремлений Украины.

Как сообщал УНИАН, А.РАСМУССЕН вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 августа, сменив Яапа де Хоопа СХЕФФЕРА.

3 августа на своей первой пресс-конференции новый Генсек озвучил приоритетные направления дальнейшей деятельности организации. Среди них – помощь Афганистану, развитие отношений между НАТО и Россией, сотрудничество со странами Средиземноморского диалога и Стамбульской инициативы сотрудничества, пересмотр присутствия сил НАТО в Косово, а также разработка новой Стратегической концепции Альянса.

Также А.РАСМУССЕН заявил, что Украина и Грузия станут членами НАТО лишь после достижения необходимых стандартов.