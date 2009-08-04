На Обаму покушаются на 400% чаще, чем на Буша - Telegraph
11:57, 04 августа 2009Мир
1403
Детали большинства СБ скрывает
Президент США Барак Обама ежедневно является целью более чем 30 покушений, сообщила его служба безопасности, пишет газета The Telegraph.
С тех пор, как Обама занял свой пост, число покушений на президента увеличилось на 400% по сравнению с периодом президентства Джорджа Буша, пишет Рональд Кесслер, автор книги «В службе безопасности президента».
Некоторые ситуации, в которых жизнь Обамы подвергалась угрозе, были раскрыты и опубликованы, однако детали большинства из них служба безопасности скрывает, чтобы не увеличивать число попыток.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter