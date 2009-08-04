На Обаму покушаются на 400% чаще, чем на Буша - Telegraph

Президент США Барак Обама ежедневно является целью более чем 30 покушений, сообщила его служба безопасности, пишет газета The Telegraph.

С тех пор, как Обама занял свой пост, число покушений на президента увеличилось на 400% по сравнению с периодом президентства Джорджа Буша, пишет Рональд Кесслер, автор книги «В службе безопасности президента».

Некоторые ситуации, в которых жизнь Обамы подвергалась угрозе, были раскрыты и опубликованы, однако детали большинства из них служба безопасности скрывает, чтобы не увеличивать число попыток.

Газета.ру