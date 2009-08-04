Узбекистан против новой российской военной базы в Киргизии

Ташкент выступает против размещения новой российской военной базы на юге Киргизии и считает, что ее появление может привести к дестабилизации обстановки в регионе. Официальная позиция Узбекистана изложена в распространенном в понедельник сообщении агентства "Жахон" при МИД Республики Узбекистан.

"Узбекская сторона не видит какой-либо необходимости и целесообразности в реализации планов по размещению на юге Киргизии дополнительного контингента российских вооруженных сил, о которых говорится в подписанном 1 августа с.г. Меморандуме "О намерениях Российской Федерации и Киргизской Республики по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории Киргизской Республики, и размещению дополнительного российского воинского контингента на территории Киргизской Республики", - приводит сообщение РИА "Новости".

"Реализация подобных проектов на достаточно сложной и трудно предсказуемой территории, где непосредственно сходятся границы трех среднеазиатских республик, может дать импульс для усиления процессов по милитаризации и возбуждения различного рода националистических противостояний, а также выступлений радикальных экстремистских сил, могущих привести к серьезной дестабилизации обстановки в обширном регионе", - подчеркивается в сообщении агентства.

Бишкек ранее одобрил предложение России разместить на территории Киргизии дополнительный российский воинский контингент.