Россия начала модернизацию базы ВМФ в Средиземном море

Военно-морской флот России будет развивать и совершенствовать единственный находящийся в Средиземном море пункт базирования боевых кораблей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя главного штаба ВМФ, база в сирийском порту Тартус будет использоваться в том числе и для борьбы с пиратами.

Сейчас в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения кораблей ВМФ. Его обслуживают около пятидесяти российских моряков. Там же плавмастерская Черноморского флота, обеспечивающая ремонт кораблей. Ранее представители главного штаба российского флота неоднократно высказывались в пользу модернизации и расширения базы на территории Сирии.

На этой неделе, как сообщил собеседник агентства, два буксира Черноморского флота доставят в Тартус новый плавучий причал. После модернизации причального фронта пункт материально-технического обеспечения будет функционировать в полном объеме.

"База в Тартусе обеспечит всем необходимым корабли, которые будут выполнять задачи защиты гражданского судоходства в районе Африканского Рога", - пояснил представитель главного штаба ВМФ.

База российского военно-морского флота находится в Тартусе с советских времен. В 2008 году ряд средств массовой информации сообщили, что Минобороны намерено создать на ее основе полноценную базу ВМФ. Кроме этого сообщалось, что, помимо Тартуса, Россия через несколько лет будет иметь пункты базирования боевых кораблей на острове Сокотра (Йемен) и в Триполи (Ливия).

В середине января 2009 года заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын подтвердил, что Россия ведет переговоры с правительствами иностранных государств о размещении баз военно-морского флота, впрочем, отказавшись назвать с какими. По словам генерала, "преждевременные публикации могут иметь негативное влияние на ход переговоров".

Освоение нового стратегического плацдарма в сирийском порту Тартус на Средиземном море обозреватели также связываютс предстоящим в 2017 году выводом Черноморского флота из Крыма.