Москва нашла, куда увести Черноморский Флот из Севастополя

В связи с угрозами Украины лишить Черноморский флот РФ базы в Севастополе российские моряки осваивают новый стратегически плацдарм в сирийском порту Тартус на Средиземном море. Местную гавань чистят драгами и модернизируют, дабы создать там постоянную базу российских ВМС, пишет Newsruсо ссылкой на статью в The Guardian.

Игорь Беляев, поверенный в делах России в Дамаске, недавно сообщил журналистам, что его страна расширит свое присутствие в Средиземноморье и что "российские суда будут чаще заходить в Сирию и другие дружественные порты". Это заявление прозвучало после встречи Медведева с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи. Асад поддержал признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Укрепление российско-сирийских военных связей особенно встревожило Израиль. Израильский премьер Эхуд Ольмерт в ходе визита в Москву пытался убедить российского президента Дмитрия Медведева прекратить продажу российского оружия Сирии и Ирану. Его заверили, что Кремль не допустит возникновения угрозы безопасности Израилю, однако никаких конкретных обещаний относительно продаж российского оружия Ольмерт, похоже, не добился.

Военное сотрудничество между Москвой и Дамаском, по-видимому, вновь активизировалось в свете угроз Украины изгнать российский Черноморский флот с базы в Севастополе, которая дает российским ВМС единственный выход в Средиземное море, указывает британская газета.