Россия - главный партнер НАТО

Президент Латвии Вайра называет Россию одним из главных партнеров НАТО.

"Россия, безусловно, один из главнейших и постоянных партнеров альянса. Раньше мы находили общий язык с Россией по очень многим вопросам, и надеемся это делать и впредь. Мы полностью готовы поддержать вовлечение России в НАТО в статусе партнера в других вопросах", - сказала Вике-Фрейберга в понедельник в пресс-центре открывающегося 28 ноября в Риге саммита НАТО.

По ее словам, основная цель саммита - доказать, что альянс дееспособен и может решать актуальные вопросы.

"До этого момента НАТО имела дело с Европой разделенной на две части, и многие десятилетия существовала в условиях холодной войны. Мир меняется, и меняется все стремительнее - появляются новые вызовы, такие как терроризм. И в большем формате, с 26 странами-участницами, мы должны доказать готовность альянса реагировать на новые глобальные вызовы", - отметила Вике-Фрейберга.

РИА "Новости"