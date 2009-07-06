Обама: Госпожа Клинтон приедет этой осенью в Россию

23:45, 06 июля 2009
Мир
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Создана президентская комиссия

Президенты России и США Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Барак ОБАМА создали российско-американскую президентскую комиссию по развитию сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Б.ОБАМА на совместной с Д.МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Москве

«Слишком часто в прошлом мы сотрудничали только по узким проблемам, и наша бюрократия мешала прогрессу», - сказал Б.ОБАМА.

Он сообщил, что создаются рабочие группы по сотрудничеству в области экономики, энергетики, экологии, борьбе с терроризмом, гражданского общества, науки и технологии, космоса, здравоохранения, образования, культуры.

По его словам эта работа будет координироваться госсекретарем США Хиллари КЛИНТОН и министром иностранных дел РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Госпожа КЛИНТОН приедет этой осенью в Россию, чтобы продолжить эту работу», - сказал Б.ОБАМА.

 

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