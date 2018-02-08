В Сирии более 100 бойцов Асада погибли во время авиаудара коалиции во главе со США

В результате атаки ни один американский солдат не погиб и не был ранен.

В результате авиаудара международной коалиции во главе США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы подозреваем, что сирийские проправительственные силы намеревались захватить территорию SDF, освобожденную от "ИГ" в сентябре 2017 года", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

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По данным США, в наступлении на Силы демократической Сирии (SDF) принимали участие около 500 человек, которые поддерживались артиллерией, танками, ракетными системами.

Чиновник также добавил, что в результате атаки ни один американский солдат не погиб и не был ранен.

Ранее сообщалось, что международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла авиаудар по силам сирийских правительственных войск. Служащие коалиции находились вместе с партнерами из SDF тогда, когда были атакованы за 8 километров на восток от согласованной деконфліктної линии на реке Евфрат.