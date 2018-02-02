В Пентагоне занялись поиском доказательств использования зарина в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что США пока не имеют доказательств использования зарина режимом Башара Асада. Одновременно он заявил о неоднократном применении сирийской правительственной армией хлора.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 2 февраля, заявил, что американское правительство пока не имеет доказательств применения сирийскими войсками нервно-паралитического газа зарин.

Мэттис отметил, что войска президента Сирии Башара Асада, по данным Пентагона, неоднократно использовали хлор, однако США значительно больше беспокоит применение зарина, пишет DW.

"Я не имею доказательств, я говорю, что другие группы, которые действуют на месте, неправительственные организации, бойцы заявляли о использовании (сирийскими войсками - Ред.) зарина, поэтому мы ищем доказательства", - цитирует Мэттиса информагентство Reuters.

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Накануне несколько информагентств со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что США подозревают режим Башара Асада в разработке нового химического оружия. Один из представителей администрации отметил, что правительственные силы продолжали использование химического оружия в небольших масштабах после мощного применения в апреле 2017 года в контролируемом повстанцами городе Хан-Шейхуне. Тогда Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ, OPCW) заявила, что имеет "неоспоримые" доказательства того, что во время газовой атаки был использован зарин или его аналог.