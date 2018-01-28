В центре Москвы проходит акция протеста против Путина
В центре Москвы проходит несанкционированная акция протеста против политики действующего президента РФ Владимира Путина.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, выйти на улицу призвал оппозиционер Алексей Навальный. Акция названа «Забастовкой избирателей».
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Сейчас на Пушкинской площади собрались сотни россиян и люди продолжают туда прибывать. Собравшиеся скандируют: «Путин уходи», «Россия без Путина», «Это наш город», «Мы здесь власть», «Путин - вор», «Выборам - бойкот», «Россия будет свободной».
Многие пришли с государственными флагами РФ и плакатами. В частности, можно увидеть надписи: «Россия проснись», «Ждём перемен», «Забастовка», «Путин, ты не оставил нам выбора», «Путин - уходи», «Путин - враг России».
Полиция через мегафоны предупреждает, что акция в Москве не согласована, однако несмотря на большое количество людей задержания не проводятся.
Как сообщал УНИАН, предполагается, что акции протеста пройдут более чем в 100 городах России.
На данный момент в разных городах уже задержаны десятки участников протестов.