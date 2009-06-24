В Брюсселе опять будут говорить о транзите газа через Украину

Эксперты высокого уровня проведут 29 июня в Брюсселе встречу с целью обсуждения ситуации с газовыми хранилищами в Украине, а также в рамках готовящихся Евросоюзом "дальнейших шагов" по обеспечению непрерывности поставок российского газа в Европу через украинскую территорию.

Об этом сообщил в среду журналистам представитель Еврокомиссии Йоханнес ЛАЙТЕНБЕРГЕР, передает РИА Новости.

По его словам, принять участие в созываемом исполнительной властью ЕС техническом совещании приглашены представители властей России и Украины, "Газпрома" и "Нафтогаза", а также Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, во встрече примут участие эксперты европейских газовых компаний.

"Это даст возможность за одним столом обсудить ситуацию", - сказал представитель Еврокомиссии, не исключив, что за ныне созываемой встречей экспертов могут последовать и другие совещания данного уровня.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ сообщил, что Еврокомиссия встретится с банками и газовыми компаниями для поиска путей решения проблемы оплаты Украиной газа. “На будущей неделе мы организуем встречу с представителями европейских финансовых институтов, банков, газовых компаний, чтобы посмотреть, что мы можем сделать”, - сказал он.

18 июня в Брюсселе состоялось заседание газовой координационной группы ЕС с участием представителей “Газпрома” и “Нафтогаза”, в ходе которого обсуждались две идеи: предоставление кредита украинской компании для достаточного накопления газа в ПХГ, или же приобретение газа и хранение его в ПХГ Украины европейскими компаниями.