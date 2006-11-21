ЕС выдвинул Турции ультиматум

Европейский Союз выдвинул Турции ультиматум, касающийся разрешения вопроса вокруг Кипра.

Как сообщает “Немецкая волна”, Турция, которая стремится вступить в евросообщество, должна на протяжении последующей недели открыть свои морские и аэропорты для кораблей и самолетов из Кипра, который является членом ЕС. Если этого не будет сделано, то переговоры о вступлении Турции в Евросоюз не смогут продолжаться так, как планировалось. Представитель председательствующей в настоящее время в Европейском Союзе Финляндии Матти ВАНГАНЕН предупредил Анкару, что на выполнение требований остается не так уж и много времени. Вместо этого, турецкое правительство в который раз заявило, что не намерено менять свою политику в отношении Кипра до тех пор, пока не будет снята изоляция с его турецкой части на севере.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2006 года Еврокомиссия обнародовала 9-й ежегодный доклад о подготовке Турции ко вступлению в ЕС.

В документе эксперты критикуют власть Турции за то, что она не сумела до сих пор должным образом обеспечить в стране свободу слова, а также положить конец пыткам заключенных и установить контроль общества над армией.

Кроме того, в Еврокомиссии от Анкары хотят более эффективной борьбы с коррупцией, обеспечение большей независимости судебных органов и защиты прав национальных меньшинств, сообщают СМИ.

Критике Еврокомиссии подвергся также отказ турецких властей открыть морские порты Северного Кипра для судов под флагом греческого Кипра, вступившего в ЕС в мае 2004 года. В связи с этим кипрские власти уже предложили прекратить начатые осенью прошлого года переговоры о приеме Турции в ЕС, если Анкара не пойдет на уступки.