Завершились президентские выборы в Иране

Претендент на пост президента Ирана Мир-Хоссейн Мусави заявил, что он с большим перевесом одержал победу на президентских выборах, прошедших в стране в пятницу, сообщило агентство Франс Пресс.

"В соответствии с полученной мной информацией, я одержал победу на этих президентских выборах со значительным преимуществом", - заявил бывший премьер-министр Ирана реформатор Мусави.

Кроме того, Мусави отметил, что, несмотря на то, что окончание выборов переносилось несколько раз из-за большой явки, многие избиратели не смогли отдать свой голос.

Между тем официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило о победе действующего президента страны Махмуда Ахмадинеджада. "Доктор Ахмадинеджад, получив большинство голосов, стал несомненным победителем десятых президентских выборов", - цитирует Франс Пресс сообщение IRNA.

По результатам подсчета 35 процентов бюллетеней действующий президент Ирана набрал 68,88 процента голосов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление главы избирательной комиссии. По его словам, Ахмадинеджад получил голоса 7 027 919 избирателей; следующий за ним бывший премьер-министр Ирана Мир-Хоссейн Мусави набрал лишь 2 955 131 голосов, или 28,87 процентов.

На президентский пост претендуют четыре кандидата, напоминает РИА "Новости" - нынешний президент Махмуд Ахмадинежад, сторонник фундаментальной линии, поддерживаемый консерваторами; Мир-Хоссейн Мусави из лагеря "реформаторов", который в 80-е годы был премьер-министром страны; бывший спикер парламента Мехди Кяруби и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи.