Красивые женщины делают мужчин глупее (исследование)

Женщины не лучшим образом влияют на мужчин, особенно если они красивы. К такому выводу пришли голландские научные работники, изучая влияние женской красоты на интеллектуальные способности "сильного пола".

Красивые женщины делают мужчин более глупыми, по крайней мере на некоторое время. Так утверждают научном работнике университета Редбауда в Неймегене (Нидерланды). В рамках своего исследования они наблюдали и анализировали интеллектуальные способности студентов после общения с особо привлекательными студентками.

Вывод голландских ученых: во время и после пребывания в обществе красавиц ум мужчин несколько затуманивается. В то же время на женские умственные способности общение с красивыми мужчинами абсолютно не влияет.

Именно этим, вероятно, и можно объяснить, почему в заведениях высшего образования мужчины часто получают худшие оценки, чем лица женского пола, допускает Йоган Карреманс, социопсихолог из Неймегена, под руководством которого проходило это исследование. Его участники (50 студентов и 60 студенток) общались друг с другом, а затем решали определенные экзаменационные задания.

Общаясь с красивыми женщинами, мужчины сосредоточивались, прежде всего, на том, чтобы произвести на них лучшее впечатление, и их умственные способности, необходимые для выполнения заданий, значительно ухудшались. Участницы женского пола, как отмечает Карреманс, напротив, не обнаружили никаких изменений в своей умственной деятельности, невзирая на разговоры с симпатичными мужчинами.

Немецкая волна