Промпроизводство в еврозоне в апреле снизилось на 1,9%

Промышленное производство в странах зоны евро в апреле 2009 года снизилось на 1,9% по сравнению с мартом 2009 года, в ЕС-27 – на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с апрелем 2008 года в апреле этого года промышленное производство снизилось на 21,6% в зоне евро и на 19,4% – в ЕС-27.

В апреле 2009 года по сравнению с мартом 2009 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,1% в еврозоне и на 0,2% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 1,7% в зоне евро и на 0,8% – в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – на 0,7% в зоне евро и на 0,2% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 2,7% в еврозоне и на 1,4% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 0,8% в еврозоне и на 0,3% – в ЕС-27.

В апреле, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с мартом зарегистрирован в Латвии (4,8%), Испании (2,0%) и Италии (1,1%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Словения (-3,8%), Финляндия (-3,4%) и Эстония (-2,8%).

В апреле 2009 года по сравнению с апрелем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 12,3% в еврозоне и на 9,6% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 27,1% в еврозоне и на 25,6% – в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 6,5% в еврозоне и на 4,4% – в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 26,7% в еврозоне и на 25,1% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 22,4% в еврозоне и на 20,0% – в ЕС-27.

В апреле 2009 года, по имеющимся данным, промышленное производство снизилось по сравнению с апрелем-2008 во всех странах-членах. Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-33,7%), Словении (-24,9%), Литве (-24,5%) и Италии (-24,2%).

По уточненным данным, в марте 2009 года по сравнению с февралем-2009 промышленное производство снизилось на 1,4% в зоне евро и на 1,3% – в ЕС-27.

Справка УНИАН. С 1 января 2009 года к еврозоне принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.