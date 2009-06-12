Россия отмечает главный государственный праздник

В России сегодня пройдут торжества, посвященные главному государственному празднику страны.

Ожидается, что в День России будут организованы более 1 тысячи 300 праздничных мероприятий - концертов, спортивных состязаний, фейерверков, передает Радио Свобода. В Кремле пройдет церемония вручения Государственных премий.

Праздник получил свое нынешнее название в 2002 году, до этого он назывался Днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Это событие произошло в 1990 году.