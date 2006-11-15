Буш прилетел в Москву позавтракать с Путиным
14:12, 15 ноября 2006Мир
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Главы государств побеседуют в аэропорту
Самолет президента США Джорджа Буша приземлился в московском аэропорту "Внуково-2", сообщает Лента.ру.
Американского лидера в сопровождении супруги Лоры Буш встретили президент России Владимир Путин с женой.
Главы государств и первые леди побеседуют за неформальным завтраком, который продлится около часа и пройдет в здании аэропорта.
По сведениям РИА Новости , лидеры двух стран, скорее всего, обсудят вопросы вступления России в ВТО, ситуацию в Ираке и вокруг иранской ядерной программы.
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