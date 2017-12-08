Экс-президента Аргентины обвинили в госизмене

03:54, 08 декабря 2017
Мир
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Суд просит арестовать Киршнер, которая сейчас занимает пост сенатора и обладает неприкосновенностью.

Кристина Киршнер / REUTERS

Бывшего президента Аргентины Кристину Киршнер обвинили в госизмене по делу о взрыве в Аргентинском еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе, произошедшем в 1994 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Федеральный судья обвиняет Киршнер в сокрытии информации о причастности Ирана к теракту в обмен на «потенциально выгодное торговое соглашение».

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Суд просит арестовать Киршнер, которая сейчас занимает пост сенатора и обладает неприкосновенностью. В рамках расследования также арестованы три сторонника Киршнер, в том числе экс-министра иностранных дел Аргентины Гектора Тимермана.

Комментируя решение суда, бывший президент Аргентины заявила, что оно "ничего не имеет общего" с правосудием или демократией. "Тут нет дела, нет преступления, нет мотива. Бог знает это, правительство знает это, президент  Макри тоже знает", - заявила она.

Теракт в Буэнос-Айресе 18 июля 1994 года в здании Аргентинского еврейского культурного центра совершил терорист-смертник. Тогда погибли 85 человек, еще более 200 получили ранения. В октябре 1995 года глава аргентинской разведки СИДЕ Уго Ансорреги заявил, что организатором теракта является "Хезболла". Также, по информации СИДЕ, к взрыву причастен Иран.

Киршнер возглавляла Аргентину с 2007 по 2015 год. Киршнер выиграла президентские выборы в 2007 году и сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера, став второй женщиной-президентом Аргентины после Исабель Перон.

В 2016 году ей были предъявлены обвинения в мошенничестве с курсом национальной валюты, песо. По версии следователей, Центробанк страны по указанию президента занижал цену долларов во вред экономике Аргентины. Для ареста Киршнер необходимо, чтобы Конгресс проголосовал за лишение ее неприкосновенности.

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Теги: #экс-президент Аргентины#Киршнер обвинили в госизмене