Судебная власть Саксонии не имеет предостережений относительно продажи маленьких виселиц с именем канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД Зигмара Габриэля. Об этом сообщает издание Die Zeit, передает Европейская правда.

Прокуратура города Клемниц не нашла признаков преступления в действиях продавца сувениров в виде виселиц для Меркель и Габриэля, с которыми представители антимигрантського движения Pegida протестовали против наплыва мигрантов в 2015 году.

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Поэтому было решено закрыть предварительное расследование в отношении продавца мини-виселиц. В прокуратуре заявили, что надписи следует воспринимать не как угрозу убийства, а как "символическое пожелание политической смерти".

"Так как состава преступления нет, прокуратура не может конфисковать мини-виселицы, и их продажу нельзя запретить", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре подчеркнули, что решение касается только этой конкретной ситуации и не исключено, что в других аналогичных случаях в будущем состав преступления будет обнаружен.

Как сообщал УНИАН, ранее главный "гееборец" России призвал отлучить от церкви Меркель "за сговор с сатаной".