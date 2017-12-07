Тур по подземке: U2 устроили концерт "за чаевые" в берлинском метро (видео)

Лидер группы U2 Боно вместе со своими музыкантами проехался в берлинском метро. И даже на платформе вживую исполнил несколько песен.

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Боно и Эдж спустились в метро на станции "Олимпийский стадион", прошли по вагонам и поприветствовали пассажиров. Впрочем, чтобы попасть в один вагон с Боно, только приобрести проездной билет было мало, говорится в сюжете ТСН.

Такой шанс разыгрывался среди тысяч поклонников. Тур по подземке музыкантам устроила местная радиокомпания для рекламы их нового альбома. Собственно, она иразыгрывала билеты для 120 счастливчиков.

Несмотря на то, что импровизированный концерт был бесплатным для других, музыканты положили гитарный футляр, на котором был прикреплен листик с надписью "Пожалуйста, помогите чаевыми! Спасибо!".