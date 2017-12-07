Парламент Швейцарии избрал нового президента

Парламент Швейцарии в среду, 6 декабря, проголосовал за назначение Алана Берсе президентом страны на 2018-й год.

До этого 45-летний Берсе занимал должность вице-президента и министра внутренних дел Швейцарии, передает zn.ua со ссылкой на swissinfo.ch.

Президентское кресло он займет впервые после того, как пять лет назад стал министром Федерального совета (правительства).

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Берсе является членом Социал-демократической партии Швейцарии. Во время голосования он получил 190 из 210 голосов членов местного парламента.

Парламент также поддержал кандидатуру министра финансов Ули Маурера на пост вице-президента Швейцарии на следующий год.

Как известно, президента в Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет на один год.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.