Юбилей у смс: 25 лет первому мобильному текстовому сообщению (видео)

Сегодня, 4 декабря, юбилей у смс - 25 лет назад было отправлено первое мобильное текстовое сообщение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Содержание первого в истории мобильной сообщение раскрыл автор первой в мире СМС, британец Нил Папворт. Текст сообщения состоял всего из двух слов: "Счастливого Рождества!".

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Папворт прислал эту СМС с компьютера на мобильный телефон коллеги, чтобы испытать технологию. Британец признался, что на сообщение коллега не ответил, ведь в 1992 году телефоны могли только получать СМС, а не отправлять их.

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