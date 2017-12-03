У берегов Южной Кореи столкнулись два судна: минимум 13 погибших

В Южной Корее столкнулись танкер и рыболовецкое судно, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек, сообщает "112 Украина" со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

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Сообщается, что столкновение произошло 3 декабря в 6:12 по местному времени.

"9-тонное южнокорейское судно, которое перевозило двоих членов экипажа и 20 пассажиров столкнулось с 336-тонным танкером", – говорится в сообщении.

По данным южнокорейской береговой охраны, количество жертв столкновения между рыболовным судно и танкером у побережья Инчхон составляет не менее 13 человек. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

В издании отметили, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин через час после столкновения провел пресс-конференцию, на которой объявил о начале спасательной операции.