Протесты после выборов в Гондурасе: в стране объявили комендантский час (фото)

В ответ на массовые акции протеста, которые происходят в Гондурасе, правительство страны в пятницу, 1 декабря, объявило о введении комендантского часа. Всем гражданам Гондураса приказано оставаться в своих домах с шести часов вечера до шести часов утра.

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Комендантский час введен на ближайшие десять дней, а к поддержанию порядка на улицах, кроме полиции, будут привлечены также военные, сообщает «Немецкая волна».

Массовые протесты в Гондурасе на этой неделе были вызваны затягиванием оглашения окончательных результатов президентских выборов, которые состоялись 26 ноября, и происходят на фоне обвинений в адрес власти страны в попытке их фальсифицировать. Официальные результаты голосования по итогам подсчета 94 процентов голосов свидетельствуют, что действующий президент страны Хуан Орландо Эрнандес на 1,5 процента опережает своего главного оппонента Сальвадора Насраллу, хотя предварительные результаты волеизъявления отдавали предпочтение именно последнему.

Во время массовых акций протеста сторонники Насраллы заблокировали автодороги и зажгли автомобильные шины. Между ними и полицией произошли столкновения, в результате которых, по официальным данным, один человек погиб и несколько человек пострадали. Хотя прошла уже почти неделя со времени голосования, избирательная комиссия Гондураса до сих пор не завершила подсчет голосов. Обычно этот процесс в этой сравнительно небольшой стране в Центральной Америке занимает считанные часы.