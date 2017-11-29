Facebook и Twitter помогут расследованию о вмешательстве России в Brexit

Компании Facebook и Twitter примут участие в расследовании Великобритании о «вмешательстве» России в референдум по выходу страны из ЕС, пишет Sky News.

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Представители обеих компаний подтвердили эту информацию. Ник Пиклз, один из руководителей Twitter в Великобритании, добавил, что соцсеть проводит собственную проверку по этому вопросу.

Ранее российское посольство в Лондоне запросило материалы о вмешательстве Москвы в референдум.