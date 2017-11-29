Facebook и Twitter помогут расследованию о вмешательстве России в Brexit
00:32, 29 ноября 2017Мир
368
Представители обеих компаний подтвердили эту информацию.
Иллюстрация / REUTERS
Компании Facebook и Twitter примут участие в расследовании Великобритании о «вмешательстве» России в референдум по выходу страны из ЕС, пишет Sky News.
Читайте такжеБритания и ЕС засекретят размер компенсации за Brexit - СМИ
Представители обеих компаний подтвердили эту информацию. Ник Пиклз, один из руководителей Twitter в Великобритании, добавил, что соцсеть проводит собственную проверку по этому вопросу.
Ранее российское посольство в Лондоне запросило материалы о вмешательстве Москвы в референдум.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter