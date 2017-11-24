Взрыв в египетской мечети: фото с места проишествия
Взрыв произошел в мечети в районе Аль-Равда около Аль-Ариша во время пятничных молитв.
В результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте могли пострадать порядка 75 человек. Об этом сообщает ВВС.
Читайте такжеВ Египте прогремел взрыв в мечети: погибли 85 человек, пострадали около 80 (фото)В то же время China Xinhua News в Twitter сообщает о 150 раненых. Позже Al Arabiya English в Twitter сообщило о 85 погибших.
Местные СМИ также сообщают о 85 пострадавших.
Позже правительство Египта объявило о трех днях траура после нападения на северную мечеть Санай.
Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
مين اللي ممكن يعمل تفجير في مسجد الا اللي مبيدخلهوش أبدا#العريشpic.twitter.com/xZXa0o8ScT— بنت مصر الحرة (@PentEgypt4) November 24, 2017
#Egypt declares 3 days of national mourning following #Sinai mosque attack#EgyptAttackpic.twitter.com/ycg8dXuUap— Press TV (@PressTV) November 24, 2017