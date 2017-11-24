Взрыв в египетской мечети: фото с места проишествия

В результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте могли пострадать порядка 75 человек. Об этом сообщает ВВС.

Читайте такжеВ Египте прогремел взрыв в мечети: погибли 85 человек, пострадали около 80 (фото)В то же время China Xinhua News в Twitter сообщает о 150 раненых. Позже Al Arabiya English в Twitter сообщило о 85 погибших.

Местные СМИ также сообщают о 85 пострадавших.

Позже правительство Египта объявило о трех днях траура после нападения на северную мечеть Санай.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.