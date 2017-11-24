Взрыв в египетской мечети: фото с места проишествия

15:18, 24 ноября 2017
Мир
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Взрыв произошел в мечети в районе Аль-Равда около Аль-Ариша во время пятничных молитв.

Пострадало около 150 человек / фото twitter.com/PressTV

В результате взрыва в мечети на севере Синайского полуострова в Египте могли пострадать порядка 75 человек. Об этом сообщает ВВС

Читайте такжеВ Египте прогремел взрыв в мечети: погибли 85 человек, пострадали около 80 (фото)В то же время China Xinhua News в Twitter сообщает о 150 раненых. Позже Al Arabiya English в Twitter сообщило о 85 погибших.

Местные СМИ также сообщают о 85 пострадавших.

Позже правительство Египта объявило о трех днях траура после нападения на северную мечеть Санай.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв. 

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