Нью-йоркский террорист был "солдатом халифата" – группа SITE

Экстремистская группировка «Исламское государство» назвала «солдатом халифата» гражданина Узбекистана Сайфулло Саипова, который 31 октября убил восемь человек в Нью-Йорке. Об этом сообщает группа SITE, которая исследует сайты боевиков, передает радио Свобода.

Читайте такжеТрамп хочет смертной казни для нью-йоркского террориста «Один из солдат "Исламского государства" напал на нескольких крестоносцев на улице в Нью-Йорке», – цитирует группа статью в близкой к исламистам газете «Аль-Наба».

Как сообщал УНИАН, 31 октября 29-летний Сайфулло Саипов на арендованном пикапе на большой скорости более километра проехал по дорожке для прохожих и велосипедистов, сбивая людей, а потом врезался в школьный автобус и с криками «Аллаху акбар» и пейнтбольным и пневматическим пистолетами в руках побежал по улице, после чего полиция открыла по нему огонь, ранила и задержала его. В результате наезда 8 человек погибли, среди них пять граждан Аргентины и один Бельгии; еще 11 человек ранены. Граждан Украины среди пострадавших нет.