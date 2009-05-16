Путин советует Европе подумать, прежде чем закапывать миллиарды

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что Россия не против строительства альтернативного газопровода «Набукко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказа вчера в Сочи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Сильвео БЕРЛУСКОНИ.

«Мы против осуществления альтернативных проектов ничего не имеем», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он подчеркнул, что «перед тем как вложить миллиарды долларов в трубу и закопать их в землю, нужно понять, откуда возьмется газ в этой трубе».

«Пожалуйста, если есть уверенность в том, что этот проект будет реализован, ради бога, пускай делают. Мы не будем возражать и не будем мешать», - заверил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Сочи российская компания «Газпром» заключила соглашения с газовыми компаниями Болгарии, Греции и Сербии о создании совместных предприятий для организации строительства газопровода «Южный поток» по территории этих стран.

От «Газпрома» соглашения подписал председатель правления этой компании Алексей МИЛЛЕР. Со стороны Болгарии, Греции и Сербии документы подписали соответственно главы компаний «Болгарский энергетический холдинг», «ДЭСФА» и «Сербиягаз».

Также состоялось подписание второго дополнения к Меморандуму о взаимопонимании от 23 июня 2007 года о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток» между «Газпромом» и итальянской компанией ЭНИ.