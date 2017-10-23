Бизнес призвал Лондон немедленно договориться с ЕС о переходном периоде

Пять ведущих бизнес-организаций Великобритании призывают Лондон срочно договориться с Брюсселем о переходное соглашение после Brexit, иначе существует большая угроза для рабочих мест и инвестиций.

Об этом говорится в письме, которое организации совместно направят британскому переговорщику по Brexit Дэвиду Дэвису, информирует Reuters.

В письме отмечается, что соглашение нужно срочно, ведь в начале 2018 года компании готовятся принимать решения об инвестициях. "Это будет иметь последствия для рабочих мест и инвестиций в Великобританию", - говорится в письме.

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"Детали любой переходной договоренности важны: экономические отношения Великобритании и Евросоюза в течение этого ограниченного временного периода должны соответствовать как можно ближе статусу-кво", - отмечается в письме.

По данным Sky News, большой бизнес Британии опасается, что переговоры по выходу страны из ЕС могут завершиться вообще без соглашения.

Напомним, лидеры стран ЕС одобрили подготовку ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из блока.