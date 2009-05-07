В Европе Ющенко высказали свое «фэ» за «молдаванина»

Политики – особенно главы государств – должны быть чрезвычайно осторожными в своих высказываниях о представителях других наций.

Это в интервью УНИАН подчеркнула глава Европейской комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) Совета Европы Ева СМИТ АСМУССЕН.

Она, в частности, прокомментировала некоторые выводы, сделанные экспертами ЕКРН о ситуации в Украине по борьбе с расизмом, нетерпимостью и проявлениями дискриминации.

“Я считаю, политики должны быть чрезвычайно осторожными в своих высказываниях. Конечно, это является недопустимым не только для глав государств, но и для всех граждан, даже в повседневной жизни. А что касается Президента государства, то необходимо всегда заранее просчитывать последствия, которые могут вызвать те или иные его высказывания. Конечно, это не красит руководителя государства, это оскорбительно”, - сказала Е.СМИТ АСМУССЕН по поводу обнародованного в прошлом месяце СМИ случая, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сравнил гражданина с представителем другой нации.

Говоря об общей ситуации с проявлениями расизма и нетерпимостм в Украине, председатель ЕКРН отметила: “Досадно, но мы получаем из Украины очень негативные сведения о деятельности движений скинхедов и ультраправых националистов. Это свидетельствует, что в государстве сложилась очень серьезная ситуация в этом вопросе”.

Но в то же время, Е.СМИТ АСМУССЕН отметила, что в Украине постепенно начинает реализовываться широкий круг инициатив по противодействию расизму и нетерпимости. “Я оцениваю эти тенденции как такие, которые будут иметь ожидаемые позитивные последствия. Самое главное, чтобы высшее руководство государства осознало всю неотложность и остроту этой настоящей проблемы”, - отметила эксперт, добавив в связи с этим, что украинское законодательство в сфере противодействия расовой дискриминации и нетерпимости не является совершенным на достаточном уровне, а потому нуждается в дальнейшем развитии.

“Но самое главное, что украинское руководство это осознает, и, в частности, в Верховную Раду внесены соответствующие проекты по улучшению ситуации в этой сфере”, - считает Е.СМИТ АСМУССЕН.

По ее мнению, каждая страна должна искать для себя свой оптимальный путь для ведения этой борьбы. По словам эксперта, самое главное здесь также осознать и найти корни, источники проявлений расизма и нетерпимости.

“Для Украины, я считаю, необходимо обращать большее внимание на молодежь, ведь именно молодые люди являются наиболее активными участниками скинхедовских и праворадикальных националистических движений”, - посоветовала Е.СМИТ АСМУССЕН.

Как она объяснила, на самом деле для представителей молодого поколения естественно быть в определенной оппозиции, поддаваться радикальным протестным настроениям. И поэтому им необходимо объяснять, что это не является правильным и достойным поведением в демократическом обществе. “Конечно, на это имеют влияние и разнообразные социальные проблемы, когда обстоятельства складываются так, что люди не знают, чем заняться: они не учатся, не работают, не делают ничего. А если такие люди имеют завышенную самооценку, считают себя сильными, то это побуждает их к насилию, в частности на расовой, этнической почве”, - резюмировала Е. СМИТ АСМУССЕН, отметив, что с этим необходимо бороться в первую очередь путем разъяснений, в том числе на уровне родителей и детей, что недопустимо обижать представителей другой расы или нации.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО во время поездки на Яготинский маслозавод (Киевская область) назвал человека, неудачно выполнившего его просьбу, "молдаванином". Правда, после Президент сам признал, что «это была неудачная шутка»