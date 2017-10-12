В Брюсселе констатировали, что переговоры о Brexit зашли в "тупик"

Глава переговорной группы от Брюсселя Мишель Барнье заявляет, что переговоры с Лондоном относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза находятся в "тупике", как сообщает DW.

Причиной этого представитель Еврокомиссии называет то, что британское правительство во время пятого этапа переговоров по Brexit на этой неделе не смогло прояснить ситуацию вокруг своей позиции в отношении финансовых обязательств перед Евросоюзом.

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"В этом вопросе мы зашли в тупик, который вызывает беспокойство у тысяч участников проектов в Европе, а также у налогоплательщиков", - заявил Барнье в четверг, 12 октября. Он напомнил, что в прошлом месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что будет уважать финансовые обязательства, которые его страна имеет перед ЕС. "На этой неделе, однако, Соединенное Королевство повторило, что оно до сих пор не готово озвучить эти обязательства, поэтому не было переговоров по этому вопросу", - отметил Барнье, слова которого приводит dpa. Он отметил, что на следующей неделе не сможет порекомендовать Совету ЕС начать переговоры с Лондоном относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией в период после Brexit.

В свою очередь, главный переговорщик по Brexit от Лондона Дэвид Дэвис призвал европейских лидеров принять во время саммита на следующей неделе решение о начале переговоров с Великобританией относительно предстоящей торговой сделки с ней. По его словам, лидеры ЕС на саммите должны "признать прогресс", которого достигли во время Brexit-переговоров.

Как известно, во время саммита ЕС, который состоится 19-20 октября, лидеры государств Евросоюза намерены рассмотреть вопрос, достаточный ли был прогресс осуществлен в переговорах с Лондоном, чтобы начать диалог относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией после ее выхода из состава сообщества, включая переговоры по заключению соглашения о двусторонней торговле.