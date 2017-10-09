СМИ узнали, какой подарок Берлускони преподнес Путину на день рождения (фото)

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в день рождения президента России Владимира Путина подарил ему пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея. Фотографию подарка на своей странице в Facebook опубликовал его изготовитель, основатель бренда постельного белья Lenzuolissimi Мишел Каскавилла. «С Днем рождения, мистер президент Владимир Путин. Благодарю Вас, Сильвио Берлускони», - сказано в подписи к фото.

Читайте такжеБерлускони анонсировал свое возвращение в политику с проевропейской программойКаскавилла рассказал, что на пошив пододеяльника ушло порядка шести часов. «Мастера фабрики использовали машинную печать, однако упаковка подарка была изготовлена вручную», - сказал он.

По данным Сorriere della Sera, Берлускони преподнес свой подарок лично, прибыв с частным визитом в Сочи 7 октября. По данным издания, это – лишь один из серии подарков, преподнесенных Берлускони Путину, отметившему свое 65-летие.