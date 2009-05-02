В столкновениях в Берлине ранены 273 полицейских

Более 270 сотрудников полиции получили ранения в столкновениях с "левыми", произошедшими в столице Германии на праздник Первого мая, 289 демонстрантов арестованы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Associated Press.

По словам главы полиции Берлина Дитера Глича (Dieter Glietsch), из 273 пострадавших в пятницу полицейских 14 получили тяжелые ранения, и им требуется лечение. Среди нарушителей спокойствия также есть раненые, однако точных данных нет.

Всего 5,8 тысячи сотрудников полиции пытались сдержать около пяти тысяч агрессивно настроенных представителей леворадикальных групп, которые устроили беспорядки в Берлине под лозунгом "Капитализм это война и кризис", забросав полицейских и несколько зданий камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Ранее по германским городам также прокатились протесты. Вспышки насилия были отмечены в Гамбурге, Ульме, Дортмунде, Майнце и Вердене.

Подобные беспорядки повторяются в Германии на 1 мая из года в год. В прошлом году 112 полицейских получили ранения, арестовано около 150 демонстрантов.